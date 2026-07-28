Как погибла Тартария? Часть 5а. Засыпанные города. Во врем поездок по разным городам России я обратил внимание на то, что многие дома стоят буквально окнами к земле, то есть засыпаны на высоту от метра до двух.
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