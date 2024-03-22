20 практичных способов использования крахмала. О таком вы и не догадывались!

Привычный многим крахмал обладает множеством полезных свойств. Время от времени он, конечно же, принимает участие в кулинарных экспериментах, но в остальное время стоит в баночке среди прочих непортящихся продуктов.
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