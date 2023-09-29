Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Изергин
    А зачем онинос сврй сунули на Украину. вот и получайте по носу.США предупредили ...
  • Silver Kont
    Да, совсем охуели  пиндосы со своей толерантностью! Везде пихают на посты черножопых обезьян, от которых толку минус ...США предупредили ...
  • Юрий Золотарев
    Главное не СКОРОСТЬ, а НАДЁЖНОСТЬ! И - необратимость процесса. Российский классический цикл - примерно 4 года. Вот то...Почему так медлен...

Оказывается миграцией в Россию занимались иностранные правительства и НКО

Оказывается миграцией в Россию занимались иностранные правительства и НКО

⚡️А мужики-то и не знали: Программами миграции в РФ занимались Международные организации, Всемирный банк, правительства иностранных государств и НКО Большинство россиян, похоже, не знают, что программами миграции в Россию занимались Международные организации, Всемирный банк, Евросоюз, иностранные правительства, например, нашего откровенного врага Британии и западные НКО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гоша Веверсис
значит и власть россии на стороне швабов и гейтцов ,если хорошо пораскинуть мозгами то приходит осознание что дуют в одну дуду ,слова говорят одни а дела совсем другие .Печалька.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх