МВД опубликовало видео налета на ювелирный салон в Узловой

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео с камер наблюдения ювелирного магазина в Узловой Тульской области, который ограбили двое мужчин на сумму более 15 миллионов рублей.
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