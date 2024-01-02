Переходящее знамя: каких успехов достигла российская ИТ-отрасль в 2023 году

Если 2022-й был для отечественного рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) годом «шоковой терапии» и адаптации к новой реальности, а в 2024-м и далее, как ожидается, наступит период неизбежного развития, то каким оказался 2023 год? На этот вопрос нет однозначного ответа.
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