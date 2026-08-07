Как компенсатор Каттса изменил мир оружия: история одной инженерной династии

Когда я впервые взяла в руки оружие с дульным тормозом, ощущение было непередаваемым. Отдача, которую ожидаешь всем телом, вдруг оказывается гораздо мягче, а ствол после выстрела не задирается к небу, оставаясь почти на линии прицеливания.