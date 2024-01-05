Известный биткоин-критик Питер Шифф: «Спотовый биткоин‑ETF может обрушить цену BTC»

На фоне противоречивых ожиданий и некоторого скептицизма относительно возможного одобрения первого спотового биржевого фонда биткоина (BTC) в Соединенных Штатах, известный критик биткоина и сторонник золота, Питер Шифф, предостерег энтузиастов BTC быть осторожными в своих ожиданиях.