Заноза
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Заноза

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В Часов Яре уничтожили элитный отряд спецназа ВСУ: в Киеве бьют тревогу

В Часов Яре уничтожили элитный отряд спецназа ВСУ: в Киеве бьют тревогу

© РИА Новости / Станислав Красильников Зеленский бросает в бой резервы: моральный дух солдат падает, они предпочитают сдаваться в плен Российская армия взяла под контроль населенный пункт Богдановка, который находится севернее Часов Яра.

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Алексадр Вовк-Михайлов
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