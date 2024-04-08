В Часов Яре уничтожили элитный отряд спецназа ВСУ: в Киеве бьют тревогу

© РИА Новости / Станислав Красильников Зеленский бросает в бой резервы: моральный дух солдат падает, они предпочитают сдаваться в плен Российская армия взяла под контроль населенный пункт Богдановка, который находится севернее Часов Яра.
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