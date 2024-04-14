Зеленский продал Юг Украины Британии!

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Закон и порядок главное, волосатые лапы определились, цель намечена. Не будьте хохлами , не говорите ГОП пока не перепрыгнули. Ждите и все будет в тютельку. Запад царем Путина называет, не мешайте&quot; царю&quot; думать как их хлопнуть.
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1 час.
Валерий Каулин
Интересно, а эти &quot;новые хозяева&quot; решатся зайти на купленные территории? Я думаю, купчую не успеют показать! Тут про царя вспомнили. Не пора этому &quot;царю&quot; перестать сопли жевать? Не берусь рассуждать про военные действия, но эти странные &quot;танцы&quot;, похоже, пора заканчивать! Как-то странно выглядят сообщения о вылазках хохлов и предателей через границу. Они что, в приграничных территориях могут свободно передвигаться? Там наших войск нет?
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15 мин.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Т О Р О П Ы Г А,
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14 мин.

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