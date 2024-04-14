Зеленский продал Юг Украины Британии!

Закон и порядок главное, волосатые лапы определились, цель намечена. Не будьте хохлами , не говорите ГОП пока не перепрыгнули. Ждите и все будет в тютельку. Запад царем Путина называет, не мешайте" царю" думать как их хлопнуть.

Валерий Каулин

Интересно, а эти "новые хозяева" решатся зайти на купленные территории? Я думаю, купчую не успеют показать! Тут про царя вспомнили. Не пора этому "царю" перестать сопли жевать? Не берусь рассуждать про военные действия, но эти странные "танцы", похоже, пора заканчивать! Как-то странно выглядят сообщения о вылазках хохлов и предателей через границу. Они что, в приграничных территориях могут свободно передвигаться? Там наших войск нет?