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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» – «Астон Вилла». Палмер и Уоткинс играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Челси» – «Астон Вилла». Палмер и Уоткинс играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени. Челси – Астон Вилла Дата проведения 1 декабря, 16:30, «Стэмфорд Бридж» превью матча онлайн статистика коэффициенты Челси – Санчес, Кукурелья, Колуилл, Фофана, Кайседо, Фернандес, Лавия, Нету, Палмер, Санчо, Джексон.

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