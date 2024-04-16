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Обман на расстоянии: мошенники придумали новую схему с упоминанием «Госуслуг»

Обман на расстоянии: мошенники придумали новую схему с упоминанием «Госуслуг»

Появилась новая мошенническая схема с упоминанием «Госуслуг». Злоумышленники представляются сотрудниками сервиса и просят россиян установить на телефон антивирус, который по факту оказывается приложением для удаленного доступа.

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