Популярные зарубежные бренды одежды готовятся вернутся в РФ

МОСКВА, 16 февраля, ФедералПресс. Испанская компания Inditex, известная своими брендами одежды, такими как Bershka, Zara, PullBear и Stradivarius, рассматривает возможность возвращения на российский рынок.
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