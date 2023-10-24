Будапешт призвал не превращать борьбу с терроризмом в войну между нациями

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в ходе открытых дебатов в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке во вторник, 24 октября, заявил, что нельзя борьбу с терроризмом превращать в войну между нациями и странами, – сообщают СМИ.
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