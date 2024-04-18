Круши, ломай: в этих играх можно сравнять города с землей

Для некоторых игроков, ничто не может сравниться с удовольствием от разрушения виртуальной среды. Будь то снос высотных зданий, крушение мостов или полное уничтожение целых городов, возможность безнаказанно творить хаос в игровом мире имеет особую притягательность.