Амстердам вновь направил в Комиссию по религиозной свободе закон о запрете УПЦ

Адвокат Роберт Амстердам, представляющий интересы Украинской Православной Церкви, планирует предоставить документальные свидетельства преследования украинских христиан в Комиссию США по международной религиозной свободе.
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