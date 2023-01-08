Штюцле сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сиэтлом». Он 2-й игрок «Оттавы» с таким достижением в возрасте до 21 года

Форвард «Оттавы» Тим Штюцле сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сиэтлом». 20-летний немецкий нападающий принял участие во всех голах канадского клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (4:8), набрав 4 (3+1) балла.
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