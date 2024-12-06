Песков ответил на вопрос, смотрел ли Путин интервью Карлсона с Лавровым

Президент РФ Владимир Путин вряд ли успел посмотреть интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку работал до глубокой ночи, заявил 6 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Известий".
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