ФАС предлагает ввести маркировку всех ввозимых по параллельному импорту товаров

Проект доклада Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о развитии конкуренции за 2023 год включает предложение бизнес-сообщества о необходимости маркировки всех товаров, ввозимых через параллельный импорт.
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