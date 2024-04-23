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ФАС предлагает ввести маркировку всех ввозимых по параллельному импорту товаров

ФАС предлагает ввести маркировку всех ввозимых по параллельному импорту товаров

Проект доклада Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о развитии конкуренции за 2023 год включает предложение бизнес-сообщества о необходимости маркировки всех товаров, ввозимых через параллельный импорт.

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