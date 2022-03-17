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Видеотрансляция и текстовый онлайн матча «Галатасарай» – «Барселона» начнутся в 20:45

«Барселона» играет в гостях с «Галатасараем» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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