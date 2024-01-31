37 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Филадельфию»

«Голден Стэйт Уорриорз» завоевали вторую победу в последних шести встречах. В Окленде (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Филадельфию Сиксерс».
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