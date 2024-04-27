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ATP опровергла, что уже принято решение о появлении «Мастерса» в Саудовской Аравии

ATP опровергла, что уже принято решение о появлении «Мастерса» в Саудовской Аравии

ATP опровергла новости об уже утвержденном проведении 10-го «Мастерса». Ранее Tennis Magazine Italia написали, что с 2027-го на первой неделе сезона будет проходить новый «Мастерс» в Саудовской Аравии.

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