Путин: Россия рада росту популярности российских вузов среди иранских студентов

Россия приветствует рост популярности российского высшего образования среди иранских студентов. Об этом заявил 1 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита ШОС в Бишкеке.
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