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Вассер встретился с Ньюи в Лондоне для урегулирования последних деталей контракта (GdS)

Эдриан Ньюи близок к переходу в «Феррари». По информации Gazzetta dello Sport, руководитель «Феррари» Фредерик Вассер вместо того, чтобы вместе со всей командой планово вылететь в Майами отправился в Лондон.

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