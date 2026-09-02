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«Спартак» пропустил от «Родины» с пенальти за удар Ву по ноге Посо в 1-м тайме

«Спартак» пропустил от « Родины » с одиннадцатиметровой отметки. Команды Хуана Карседо и Хуана Диаса Кинты встречаются в FONBET Кубке России на «Лукойл Арене».

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