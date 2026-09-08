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МОСИНФОРМ

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Хуснуллин: Более 66 млн машин проехало по участку М12 от Москвы до Арзамаса за три года

Хуснуллин: Более 66 млн машин проехало по участку М12 от Москвы до Арзамаса за три года

Более 66 миллионов автомобилей проехали по федеральной трассе М12 «Восток» на участке от Москвы до Арзамаса с момента запуска движения.

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