Пленный боевик ВСУ рассказал о приказе убивать мирное население Курской области (ВИДЕО)

Пленный украинский военный Григорий Шинкарев вспоминает, как получал приказ убивать мирное население, разговаривающее на русском языке на территории Курской области: «Те жители, которые разговаривают на украинском языке, их не трогать, пропускать, а тех кто на русском языке, тех расстреливать.