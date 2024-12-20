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Русская весна

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Пленный боевик ВСУ рассказал о приказе убивать мирное население Курской области (ВИДЕО)

Пленный боевик ВСУ рассказал о приказе убивать мирное население Курской области (ВИДЕО)

Пленный украинский военный Григорий Шинкарев вспоминает, как получал приказ убивать мирное население, разговаривающее на русском языке на территории Курской области: «Те жители, которые разговаривают на украинском языке, их не трогать, пропускать, а тех кто на русском языке, тех расстреливать.

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