Программу развития дорог на 2024-2030 годы утвердили в Иркутской области

13 ноября на заседании правительства Иркутской области под председательством главы кабмина Константина Зайцева утверждена государственная программа «Развитие дорожного хозяйства» на период с 2024 по 2030 год.
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