Путин вместе с зарубежными коллегами прибыл на парад Победы

Президент РФ Владимир Путин прибыл на Красную площадь на парад Парад в честь Дня Победы начался на Красной площади в МосквеВоеннослужащие Почетного караула вынесли флаг РФ Победы в сопровождении лидеров других стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии