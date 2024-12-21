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Закон, порядок, государство

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Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил проход проливом Ла-Манш

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил проход проливом Ла-Манш

На переходе Иберийской Атлантикой экипаж фрегата провёл корабельные учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны корабля, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций.

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