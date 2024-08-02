Из чего делают бабл-ти В основе напитка бабл-ти (с англ. Bubble Tea) — черный или зеленый чай. Для придания разнообразных вкусов его обогащают разными добавками: сиропами, молочной основой, растительными экстрактами.
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