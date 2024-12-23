В "Сталин-центре" устроят еще один детский праздник. Теперь вождь "спасет" Новый год

Ранее в "Сталин-центре" провели резонансную "Сталинскую елку", где дети прогоняли "бармалея-либерала" Ещё один детский новогодний праздник проведут в барнаульском "Сталин-центре" после нашумевшей "Сталинской ёлки", где дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой прогоняли "либерала-бармалея".
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