В "Сталин-центре" устроят еще один детский праздник. Теперь вождь "спасет" Новый год

Ранее в "Сталин-центре" провели резонансную "Сталинскую елку", где дети прогоняли "бармалея-либерала" Ещё один детский новогодний праздник проведут в барнаульском "Сталин-центре" после нашумевшей "Сталинской ёлки", где дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой прогоняли "либерала-бармалея".