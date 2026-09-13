Путин назвал равные возможности для государств одной из основ БРИКС

РИА Новости/Александр Казаков Страны БРИКС выступают за равные возможности для экономического и социального роста всех государств.
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