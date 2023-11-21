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Сборная России пропустит Кубок мира по хоккею 2025 года

Сборная России пропустит Кубок мира по хоккею 2025 года

Сборная России пропустит Кубок мира по хоккею 2025 года Елена ГалицкаяИсполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки НХЛ не примут участие в Кубке мира по хоккею в феврале 2025 года.

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