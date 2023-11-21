Сборная России пропустит Кубок мира по хоккею 2025 года Елена ГалицкаяИсполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки НХЛ не примут участие в Кубке мира по хоккею в феврале 2025 года.