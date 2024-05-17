19 мая автобусы двух маршрутов направят по измененным схемам из-за полумарафона: 🚍автобусы №73 с улицы Красный Путь будут следовать по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту К.
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19 мая автобусы двух маршрутов направят по измененным схемам из-за полумарафона: 🚍автобусы №73 с улицы Красный Путь будут следовать по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту К.