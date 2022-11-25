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Итудис добился 200-й победы в Евролиге в возрасте 52 лет. Это второй результат после Паскуаля

Итудис добился 200-й победы в Евролиге в возрасте 52 лет. Это второй результат после Паскуаля

«Фенербахче» Димитриса Итудиса в четверг обыграл «Милан» (82:72) в выездном матче Евролиги. Победа стала 200-й в карьере Итудиса в рамках Евролиги.

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