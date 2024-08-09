В Институте стран СНГ предсказали социальный взрыв на Украине при мобилизации с 18 лет

Жесткие меры по мобилизации на Украине не дают того эффекта, которого ожидали киевские власти, но снижение мобилизационного возраста до 18 лет с учетом всех проблем в стране станет конечной точкой для резкого обострения ситуации в обществе, поделился с «Известиями» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
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