В Институте стран СНГ предсказали социальный взрыв на Украине при мобилизации с 18 лет

Жесткие меры по мобилизации на Украине не дают того эффекта, которого ожидали киевские власти, но снижение мобилизационного возраста до 18 лет с учетом всех проблем в стране станет конечной точкой для резкого обострения ситуации в обществе, поделился с «Известиями» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.