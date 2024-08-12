Процесс благоустройства Хорошёво-Мнёвников ускорят

Временный надземный пешеходный переход был сконструирован в 2012 году Генеральный директор Московского зоопарка, инженер-эколог Светлана Акулова подала обращение в Департамент строительства Москвы по вопросу реконструкции временного пешеходного моста на улице Народного Ополчения, а также начала готовить обращение на имя Мэра Москвы о сохранении территории Октябрьского радиополя.
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