Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки были сбиты истребитель Су-27,6 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 97 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ самолетного типа.
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