Почему я никогда не выбрасываю Бархатцы и вам не советую этого делать?

Есть не так много садоводов, которые готовы выращивать бархатцы. Многие считают, что их внешний вид не подходит для клумбы, другие не терпят его резкого терпкого запаха.
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