Украинец Забарный отказался переходить в «ПСЖ» из-за Сафонова. В парижском клубе думали продать россиянина

Центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный отказался переходить в «ПСЖ», так как за команду играет российский вратарь Матвей Сафонов, сообщил в подкасте журналист L'Equipe Луис Танзи.
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