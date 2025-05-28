Паника на границе: местные жители покидают Сувалкский коридор после тревожных заявлений Мерца Юлия ЧелкановаГраница между Литвой и Польшей стала ареной тревожных событий после недавнего заявления канцлера Германии Фридриха Мерца.
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