"Это тонкая политика": физиогномист оценил заявление Каллас о рыбе и геополитике

Кая Каллас заявила о геополитическом значении российской рыбы для ЕС.Глава европейской дипломатии сообщила, что страны Евросоюза решили не включать запрет на ввоз рыбы в новый пакет антироссийских санкций, учитывая её геополитическое значение.
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