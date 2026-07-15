Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

"Это тонкая политика": физиогномист оценил заявление Каллас о рыбе и геополитике

"Это тонкая политика": физиогномист оценил заявление Каллас о рыбе и геополитике

Кая Каллас заявила о геополитическом значении российской рыбы для ЕС.Глава европейской дипломатии сообщила, что страны Евросоюза решили не включать запрет на ввоз рыбы в новый пакет антироссийских санкций, учитывая её геополитическое значение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии