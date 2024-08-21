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Курское приграничье: информация с радиостанции украинских террористов-оккупантов

Боевики из группировки вторжения ВСУ жалуются офицеру (они у них из тыла руководят, по системе НАТО) о нехватке воды, нескоординированности действий и намерении отказаться от выполнения поставленных боевых задач.

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