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Нижегородская правда

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ПИМУ оказался в топ‑7 медицинских вузов России

ПИМУ оказался в топ‑7 медицинских вузов России

ПИМУ занял седьмое место в рейтинге медицинских вузов России THE WUR 2027. Список представило британское агентство Times Higher Education, сообщили в пресс-службе университета.

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