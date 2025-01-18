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Ивановские новости

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Эрну Кромер отпоют в Ильинском храме

Эрну Кромер отпоют в Ильинском храме

Уже известно, когда и где пройдет отпевание ученого-филолога, воспитавшей несколько поколений студентовИвГУ и кафедра отечественной филологии понесли большую потерю: 18 января пришла скорбная весть о кончине Эрны Владимировны Кромер.

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