Эрну Кромер отпоют в Ильинском храме

Уже известно, когда и где пройдет отпевание ученого-филолога, воспитавшей несколько поколений студентовИвГУ и кафедра отечественной филологии понесли большую потерю: 18 января пришла скорбная весть о кончине Эрны Владимировны Кромер.
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