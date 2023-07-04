Экс-игрок "Зенита" Аршавин назвал непростой ситуацию с бразильцем Венделом

Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале "#ТакойФутбол" подтвердил, что петербургский клуб открыт к предложениям по трансферу бразильского футболиста Вендела.
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале "#ТакойФутбол" подтвердил, что петербургский клуб открыт к предложениям по трансферу бразильского футболиста Вендела.
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