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Экс-игрок "Зенита" Аршавин назвал непростой ситуацию с бразильцем Венделом

Экс-игрок "Зенита" Аршавин назвал непростой ситуацию с бразильцем Венделом

Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале "#ТакойФутбол" подтвердил, что петербургский клуб открыт к предложениям по трансферу бразильского футболиста Вендела.

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