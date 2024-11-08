ГУР Минобороны Украины продолжает вербовать россиян для совершения преступлений

Ни дня без поимки очередного украинского шпиона или диверсанта на российской территории: сотрудники ФСБ задержали жителя Набережных Челнов, подозреваемого в причастности к деятельности террористического украинского формирования.
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