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Два подростка на самокате столкнулись с иномаркой, один попал в реанимацию

Два подростка на самокате столкнулись с иномаркой, один попал в реанимацию

Поздно вечером 28 июля на улице Донбасской в Екатеринбурге пострадали в ДТП два подростка. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области, в 23:10 два подростка, 14 и 15 лет, в нарушение правил ехали на одном арендованном электросамокате по крайней правой полосе проезжей части, резко перестроились в другую полосу и столкнулись с «БМВ» под управлением 25-летней женщины.

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