Журналист Крэйден: Трюдо спрятался за беременную после скандала с эсэсовцем

Канадский журналист Дэвид Крэйден подверг критике поведение премьер-министра страны Джастина Трюдо, который «спрятался» за беременную женщину, чтобы не оказаться в эпицентре скандала, связанного с выступлением ветерана СС Ярослава Хунки.
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