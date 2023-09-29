Журналист Крэйден: Трюдо спрятался за беременную после скандала с эсэсовцем

Канадский журналист Дэвид Крэйден подверг критике поведение премьер-министра страны Джастина Трюдо, который «спрятался» за беременную женщину, чтобы не оказаться в эпицентре скандала, связанного с выступлением ветерана СС Ярослава Хунки.