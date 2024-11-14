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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де’Аарон Фокс набрал 29+6+10 во втором победном матче против «Финикса»

Команды встретились во второй раз за четыре дня. Оба раза сильнее оказались баскетболисты «Сакраменто».

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